Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о разгромном поражении своей команды в матче 7-го тура Примеры против «Атлетико» (2:5).

«Мы сыграли плохо.  Плохо начали матч и плохо сыграли коллективно, не смогли проявить себя на должном уровне ни с мячом, ни без него.  Всё ещё строим игру, и это наше первое поражение.  Это ещё не конец.  Нам нужно извлечь из этого урок на будущее.  Мы расстроены, потому что это было заслуженное поражение.  Наш механизм сломался, и это поражение болезненно.

Это позитивный урок на будущее.  Мы были слишком слабы в единоборствах и при игре на длинных передачах, не нашли решений с мячом.  В целом это была плохая игра и заслуженное поражение.  Таков футбол, и поражения иногда случаются.  Это наше первое поражение, и мы, безусловно, извлечём из него урок.

Поражение было заслуженным, к судейству претензий нет.  Нам всем больно.  Чувствуем себя ответственными за это, теперь нам нужно смотреть вперёд.  Только начинаем сезон, и это не тот уровень, на котором мы хотим выступать», — приводит слова Алонсо официальный сайт «сливочных».

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе.  В следующем поединке «сливочные» сыграют против «Кайрата» в Лиге чемпионов 30-го сентября.