Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о разгромном поражении своей команды в матче 7-го тура Примеры против «Атлетико» (2:5).

Хаби Алонсо — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Мы сыграли плохо. Плохо начали матч и плохо сыграли коллективно, не смогли проявить себя на должном уровне ни с мячом, ни без него. Всё ещё строим игру, и это наше первое поражение. Это ещё не конец. Нам нужно извлечь из этого урок на будущее. Мы расстроены, потому что это было заслуженное поражение. Наш механизм сломался, и это поражение болезненно.

Это позитивный урок на будущее. Мы были слишком слабы в единоборствах и при игре на длинных передачах, не нашли решений с мячом. В целом это была плохая игра и заслуженное поражение. Таков футбол, и поражения иногда случаются. Это наше первое поражение, и мы, безусловно, извлечём из него урок.

Поражение было заслуженным, к судейству претензий нет. Нам всем больно. Чувствуем себя ответственными за это, теперь нам нужно смотреть вперёд. Только начинаем сезон, и это не тот уровень, на котором мы хотим выступать», — приводит слова Алонсо официальный сайт «сливочных».

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе. В следующем поединке «сливочные» сыграют против «Кайрата» в Лиге чемпионов 30-го сентября.