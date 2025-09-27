Матч «Атлетико» и «Реала», как обычно, приковывает внимание всей Испании. «Атлетико» Диего Симеоне пока ищет баланс, а «Реал» Хаби Алонсо штампует победы и выглядит самой стабильной командой Ла Лиги. Встреча на «Метрополитано» станет настоящим экзаменом и для хозяев, и для гостей. Следить за ходом матча можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

16:45 Арбитры матча: главный — Хавьер Альберола Рохас, помощники — Альфредо Родригес и Хорхе Буэно, ВАР — Карлос дель Серро.

16:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Лангле, Ханцко, Ле Норман, Коке (к), Барриос, Джулиано, Нико, Серлот, Хулиан Альварес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (к), Милитао, Хейсен, Каррерас, Чуамени, Вальверде, Арда Гюлер, Беллингем, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

«Атлетико»

«Матрасники» набрали 9 очков в шести турах (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение) и идут в середине таблицы. Симеоне недоволен организацией в обороне — команда пропустила уже 7 мячей, а в Лиге чемпионов рухнула под натиском «Ливерпуля» (1:3). При этом дерби с «Реалом» традиционно поднимает «Атлетико» на другой уровень: в Примере они не проигрывают соседям с 2022 года.

Главная звезда старта сезона — Хулиан Альварес. Его хет-трик в середине недели против «Райо Вальекано» (3:2) спас «Атлетико» и вселил веру в болельщиков. В паре с ним вернётся Александр Сёрлот — силовой форвард, способный сдерживать защитников «Реала». На фоне неудачного начала Антуана Гризманна (0+0 за 7 матчей) именно дуэт Альварес — Сёрлот выглядит приоритетным.

Травмированы Хосе Хименес, Тьяго Альмада и Джонни Кардосо. Алекс Баэна восстановился и может усилить игру со скамейки. Симеоне, скорее всего, выставит традиционные 5-3-2 с акцентом на дисциплину и контратаки. «Атлетико» будет максимально плотно закрывать центр и пытаться наказывать «Реал» через стандарты и ошибки в позиционной обороне.

«Реал Мадрид»

«Реал» Алонсо выдал лучший старт в Ла Лиге за последние 15 лет: 6 побед подряд, разница мячей 18:4, лидерство в таблице с отрывом. Плюс победа над «Марселем» (2:1) в Лиге чемпионов. Команда стала гораздо более структурированной: высокое владение, агрессивный прессинг и качественная игра без мяча.

Килиан Мбаппе демонстрирует чудовищную результативность: 9 голов в 7 матчах, при этом он не просто завершает атаки, но и активно участвует в прессинге. Винисиус набирает форму и снова становится ключевой опцией на левом фланге. Арда Гюлер неожиданно закрепился в основе и пока никому не отдаёт своё место.

Не сыграют Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди — у Алонсо серьёзные потери в защите. Зато недавно вернулись в заявку Беллингем и Камавинга, пусть их минуты тренер пока дозирует. Дани Карвахаль и Эдер Милитао должны укрепить линию обороны, а в опорной зоне вновь выйдет Чуамени, который колоссально прибавил и стал стержнем команды.

У «Реала» есть отлаженные механизмы против «автобусов» — дальние удары (уже 3 гола за сезон), розыгрыши через полупространства и смещения Мбаппе вглубь. При Алонсо команда стала гораздо вариативнее: может давить прессингом, может раскатывать соперника позиционно.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15.