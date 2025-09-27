27 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» Мадрид и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 17:15 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: в настоящий момент «Атлетико» Мадрид с 9 очками идет восьмым в таблице Примеры.

Последние матчи: в шестом туре «Атлетико» Мадрид на своем поле одержали волевую победу над «Райо Вальекано» (3:2). Главным героем встречи стал аргентинский нападающий Хулиан Альварес, оформивший хет-трик. Решающий гол он забил на 88-й минуте.

Ранее была ничья в Примере в гостях с «Мальоркой» (1:1) и поражение в ЛЧ от «Ливерпуля» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Хименес (з), Альмада (п).

Состояние команды: пока в этом сезоне подопечные Диего Симеоне выступают очень неровно, чередуя яркие и провальные матчи. Это неудивительно, учитывая громадные перемены у «матрасников» в составе. Пока у команды нет необходимого баланса в игре.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: после 6 туров «Реал» Мадрид единолично возглавляет таблицу Примеры с 18 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: игра против «Леванте» (4:1) сложилась для «сливочных» довольно простой. Уже к перерыву «Реал» Мадрид вел с разницей в два мяча после точных ударов Винисиуса Жуниора и Мастантуоно, а после перерыва соперника дублем добил Мбаппе.

До этого были победы дома в чемпионате над «Эспаньолом» (2:0) и «Марселем» (2:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Александер-Арнольд (з), Менди (з), Рюдигер (з).

Состояние команды: пока в этом сезоне команда Хаби Алонсо не потеряла ни одного очка и выглядит очень мощно, прибавляя от матча к матча. Довольно быстро в состав вписались многочисленные новички, что довольно удивительно. Единственный, кто пока пострадал это Винисиус Жуниор, чье влияние резко упало и он уже не выглядит неприкасаемым.

Статистика для ставок

В прошлом году в Лиге чемпионов «Реал» прошел по сумме двух матчей только в серии пенальти (2:1, 0:1, пен 4-2)

В прошлом сезоне в Примере обе игры завершились вничью со счетом 1:1

В позапрошлом сезоне «Атлетико» выиграл дома (3:1), а в гостях была ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 3,0, а на «Реал» Мадрид -2,4, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: вряд ли тут стоит ждать много голов. «Атлетико» хоть и стал в этом сезоне гораздо более атакующим, понимает, что оголять тылы с «Реалом» просто убийственно с их скоростными атакующими футболистам. «Сливочные» при Хаби Алонсо сзади серьезно добавили и умеют играть прагматично в случае необходимости.

2.15 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,15.

Прогноз: также можно попробовать другой вариант с победой королевского клуба, сейчас «Реал» точно сильнее.

2.40 «Реал» выиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: победа «Реала» за 2,40.