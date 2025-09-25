Огненный камбек «Атлетико»: хет-трик Альвареса в драме против «Райо Вальекано»

На «Метрополитано» царили нервы и тревога, но один человек перевернул всё. Хулиан Альварес оформил первый хет-трик за «Атлетико» и буквально на плечах вынес команду к победе над «Райо Вальекано» — 3:2. Аргентинец забил в начале матча, а затем дважды в концовке, когда «матрасники» балансировали на грани очередного провала.

Футбол. Испания. Ла Лига Атлетико — Райо Вальекано 3:2 Голы: 1:0 Хулиан Альварес (15'), 1:1 Пеп Чаварриа (45 + 1'), 1:2 Альваро Гарсия (77'), 2:2 Хулиан Альварес (80'), 3:2 Хулиан Альварес (88') Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Джулиано Симеоне, 56'), Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Хавьер Галан (Джакомо Распадори, 73'), Маркос Льоренте, Коке (Николас Гонсалес, 56'), Пабло Барриос, Конор Галлахер (Марк Пубиль, 82'), Антуан Гризманн, Хулиан Альварес Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью, Пеп Чаварриа, Джошуа Вертруд, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Фран Перес (Альваро Гарсия, 65'), Унаи Лопес (Педро Диас, 79'), Оскар Валентин (Пате Сисс, 65'), Александр Алемао (Альфонсо Эспино, 65'), Иси Паласон (Херард Гумбау, 85') Предупреждения: Коке (51'), Иван Балью (54'), Маркос Льоренте (86'), Пеп Чаварриа (87'), Пате Сисс (90 + 2'), Робен Ле Норман (90 + 6'), Андрей Рациу (90 + 8')

С самого старта хозяева вышли играть агрессивно. Симеоне бросил вперед лучшие силы, требуя показать характер и снять давление критики, накопившееся после неудачного старта сезона. «Атлетико» владел мячом, прессинговал, загонял «Райо» на его половину. На 15-й минуте усилия воплотились в гол: Маркос Льоренте навесил с фланга, и Альварес ударом с лёта пробил Баталью. Для аргентинца это был словно сигнал — вечер принадлежит ему.

Но даже ведя в счете, хозяева не выглядели спокойными. Они растранжирили пару перспективных моментов, и уже в первом тайме это аукнулось.

«Райо» вообще не испугался соперника

На последних секундах тайма гости нашли ответ. Пеп Чаваррия, получив мяч в центре, решился на дальний удар. Удар получился фантастическим: метров с тридцати мяч влетел в верхний угол ворот Облака. «Метрополитано» замолчал. Вместо уверенного преимущества — хрупкое равенство и нервозность в раздевалке.

Во втором тайме «Атлетико» снова контролировал мяч, создавал моменты, но проблема реализации преследовала команду. И тут, на 77-й минуте, последовал удар, который мог стать смертельным.

Альваро Гарсия выскочил на ворота после быстрой атаки, обыграл Облака и спокойно вкатил мяч в пустые ворота. ВАР проверял эпизод, но не нашёл ничего криминального. На табло — 1:2, тревога накрыла «Метрополитано».

Альварес вытащил «Атлетико» в концовке

Но именно в такие минуты проявляется класс. На 80-й минуте Джулиано Симеоне пробил головой, Баталья отразил удар, а первым на подборе оказался Альварес. Он не стал мудрить и добил мяч в сетку — 2:2. Стадион ожил, команда рванула вперед.

И развязка пришла на 88-й минуте. Альварес снова получил мяч на краю штрафной, развернулся и мощнейшим ударом отправил его в девятку. Баталья остался наблюдать, как трясётся сетка. Трибуны взорвались, Симеоне носился вдоль бровки, а сам Альварес праздновал так, словно сбросил с плеч всю тяжесть последних недель.

Этот хет-трик стал для Альвареса не просто статистикой. Он принес «Атлетико» всего вторую победу в сезоне и позволил верить в лучшее. Команда поднимается на восьмое место, но главное — получает эмоциональный заряд перед мадридским дерби (хотя и матч против «Райо» технически — тоже дерби).

Для Симеоне это был ответ критикам: «Атлетико» может бороться, может терпеть и в концовке находить силы переломить сценарий. Да, реализация хромает, да, моменты уплывают, но когда у тебя есть Альварес в настроении — матч никогда не проигран.

А для болельщиков вечер стал напоминанием, что футбол — это не только таблица и цифры xG, но и драматургия. Когда за 10 минут команда превращает поражение в победу, а один человек берет игру на себя и пишет историю.