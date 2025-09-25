Огненный камбек «Атлетико»: хет-трик Альвареса в драме против «Райо Вальекано»

С самого старта хозяева вышли играть агрессивно. Симеоне бросил вперед лучшие силы, требуя показать характер и снять давление критики, накопившееся после неудачного старта сезона. «Атлетико» владел мячом, прессинговал, загонял «Райо» на его половину. На 15-й минуте усилия воплотились в гол: Маркос Льоренте навесил с фланга, и Альварес ударом с лёта пробил Баталью. Для аргентинца это был словно сигнал — вечер принадлежит ему.
Но даже ведя в счете, хозяева не выглядели спокойными. Они растранжирили пару перспективных моментов, и уже в первом тайме это аукнулось.
«Райо» вообще не испугался соперника
На последних секундах тайма гости нашли ответ. Пеп Чаваррия, получив мяч в центре, решился на дальний удар. Удар получился фантастическим: метров с тридцати мяч влетел в верхний угол ворот Облака. «Метрополитано» замолчал. Вместо уверенного преимущества — хрупкое равенство и нервозность в раздевалке.
Во втором тайме «Атлетико» снова контролировал мяч, создавал моменты, но проблема реализации преследовала команду. И тут, на 77-й минуте, последовал удар, который мог стать смертельным.
Альваро Гарсия выскочил на ворота после быстрой атаки, обыграл Облака и спокойно вкатил мяч в пустые ворота. ВАР проверял эпизод, но не нашёл ничего криминального. На табло — 1:2, тревога накрыла «Метрополитано».
Альварес вытащил «Атлетико» в концовке
Но именно в такие минуты проявляется класс. На 80-й минуте Джулиано Симеоне пробил головой, Баталья отразил удар, а первым на подборе оказался Альварес. Он не стал мудрить и добил мяч в сетку — 2:2. Стадион ожил, команда рванула вперед.
И развязка пришла на 88-й минуте. Альварес снова получил мяч на краю штрафной, развернулся и мощнейшим ударом отправил его в девятку. Баталья остался наблюдать, как трясётся сетка. Трибуны взорвались, Симеоне носился вдоль бровки, а сам Альварес праздновал так, словно сбросил с плеч всю тяжесть последних недель.
Этот хет-трик стал для Альвареса не просто статистикой. Он принес «Атлетико» всего вторую победу в сезоне и позволил верить в лучшее. Команда поднимается на восьмое место, но главное — получает эмоциональный заряд перед мадридским дерби (хотя и матч против «Райо» технически — тоже дерби).
Для Симеоне это был ответ критикам: «Атлетико» может бороться, может терпеть и в концовке находить силы переломить сценарий. Да, реализация хромает, да, моменты уплывают, но когда у тебя есть Альварес в настроении — матч никогда не проигран.
Календарь и таблица испанской Примеры
А для болельщиков вечер стал напоминанием, что футбол — это не только таблица и цифры xG, но и драматургия. Когда за 10 минут команда превращает поражение в победу, а один человек берет игру на себя и пишет историю.