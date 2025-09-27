Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о разгромной победе своей команды в матче 7-го тура испанской Примеры против «Реала» (5:2).

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

«Эмоций много. Сезон начался не лучшим образом, и многие, кто не заметен на поле, проделали огромную работу, и эта работа просто замечательная.

Самое главное — вера и спокойствие. Мы знаем, чего хотим добиться и какие аспекты нам нужно улучшить, и мы прогрессируем после матча с Ливерпулем», — приводит слова Симеоне AS.

После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 12-ю очками в активе. В следующем поединке «матрасники» сыграют против «Айнтрахта» 30-го сентября в Лиге чемпионов.