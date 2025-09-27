Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уверенную победу своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» (5:2).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«В целом хорошая игра, много голевых моментов, много забитых мячей. Обидно, что два мяча пропустили, но что делать. Ошибки бывают — как и в первом мяче, так и во втором — неудачно сыграли при стандартном положении.

Однако количество забитых мячей — тот фактор, который радует болельщиков, что приходят на стадион. Думаю, что получилась хорошая игра, заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. В следующем поединке «Зенит» сыграет против «Рубина» 30-го сентября в Кубке России.