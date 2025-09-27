Знаменитый в прошлом футболист, а сейчас президент «Бенфики» Руй Кошта объяснил невысокую зарплату в клубе Жозе Моуринью, недавно возглавившего лиссабонцев.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Я даже не имею права разглашать, сколько он зарабатывает. А вы спрашивали о зарплатах тренеров "Порту" или "Спортинга"? Почему это должно волновать именно в нашем случае? Наставник такого уровня стоит определённых денег. Он был доступен на рынке — но при этом остаётся одним из самых титулованных и уважаемых специалистов в мире.

Я не считаю корректным выходить в эфир и обсуждать зарплату своего тренера. Контракт у него солидный, но не выходит за рамки, например, тех условий, на которых у нас работал Роджер Шмидт.

Три миллиона евро "чистыми" в первый сезон и четыре — во второй? Примерно так. Это самая скромная зарплата, которую получал Моуринью с тех пор, как он покинул Португалию. Его желание возглавить "Бенфику" убедило меня в том, что именно сейчас он идеальный выбор для клуба.

Жозе очень тонко почувствовал момент: он принял предложение и согласился на крайне редкую опцию — клаусулу, позволяющую расторгнуть контракт за сумму меньше половины его годового оклада. Это было невероятно важное решение в контексте текущей ситуации клуба. Такой шаг говорит о его уважении к "Бенфике" и понимании обстоятельств», — сказал Кошта A Bola.

Пока под началом Особеного «Бенфика» сыграла три матча, два раза победила и один раз была ничья.