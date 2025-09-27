Знаменитый в прошлом футболист, а сейчас президент «Бенфики» Руй Кошта объяснил невысокую зарплату в клубе Жозе Моуринью, недавно возглавившего лиссабонцев.

«Я даже не имею права разглашать, сколько он зарабатывает.  А вы спрашивали о зарплатах тренеров "Порту" или "Спортинга"?  Почему это должно волновать именно в нашем случае?  Наставник такого уровня стоит определённых денег.  Он был доступен на рынке — но при этом остаётся одним из самых титулованных и уважаемых специалистов в мире.

Я не считаю корректным выходить в эфир и обсуждать зарплату своего тренера.  Контракт у него солидный, но не выходит за рамки, например, тех условий, на которых у нас работал Роджер Шмидт.

Три миллиона евро "чистыми" в первый сезон и четыре — во второй?  Примерно так.  Это самая скромная зарплата, которую получал Моуринью с тех пор, как он покинул Португалию.  Его желание возглавить "Бенфику" убедило меня в том, что именно сейчас он идеальный выбор для клуба.

Жозе очень тонко почувствовал момент: он принял предложение и согласился на крайне редкую опцию — клаусулу, позволяющую расторгнуть контракт за сумму меньше половины его годового оклада.  Это было невероятно важное решение в контексте текущей ситуации клуба.  Такой шаг говорит о его уважении к "Бенфике" и понимании обстоятельств», — сказал Кошта A Bola.

Пока под началом Особеного «Бенфика» сыграла три матча, два раза победила и один раз была ничья.