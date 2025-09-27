27 сентября в Манчестере состоится матч 6-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли». Начало в 17:00 мск.

«Ман Сити» показал хорошие результаты, несмотря на тяжелый календарь. В последних матчах АПЛ «горожане» обыграли «Ман Юнайтед» и сыграли вничью с «Арсеналом». Помимо этого команда пробилась в следующий раунд Кубка лиги, выиграв у «Хаддерсфилда» и одолела «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов. В таблице АПЛ хозяева занимают 9-е место с 7 очками.

У «Бернли» очень сложное расписание. Позади матчи с МЮ и «Ливерпулем» в АПЛ, которые «бордовые» проиграли. Зацепиться за очки удалось в поединке против «Ноттингем Форест» (1:1). 23 сентября гости вылетели из Кубка лиги, уступив «Кардифф Сити». В таблице АПЛ «Бернли» 16-й с 4 очками.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.20 и 14.8 соответственно, 7.50 дают на ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ман Сити» со счетом 2:0.

Последние матчи в АПЛ: победы «Ман Сити» 3:1, 3:0, 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бернли» смотрите на LiveCup.Run.

