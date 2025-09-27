27 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Бернли». Начало встречи — 17:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Сити» идет на 9-м месте в таблице АПЛ с 7 очками.

Последние матчи: в пятом туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Забив в самом начале встречи после точного удара Холанна, команда упустила инициативу, а в в конце игры только отбивалось, но все равно пропустила.

В Кубке английской лиги был обыгран в гостях «Хаддерсфилд» (2:0), а ранее был обыгран «Наполи» в ЛЧ.

Не сыграют: травмированы — Айт-Нури (з), Хусанов (з), Шерки (п), Ковачич (п), Мармуш (н), под вопросом Холанн (н).

Состояние команды: у «Ман Сити» нет баланса в игре на данный момент. Родри пока далек от лучшей формы. Сзади тоже нет порядка, сочетание защитников постоянно меняются. Плюс очень много травм у хозяев, а потом будет играть в Лиге чемпионов с Монако. Силы не беспредельны, а скамейка запасных очень короткая.

«Бернли»

Турнирное положение: пока «Бернли» с 4 очками идет на 16-м месте в таблице АПЛ.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в пятом туре АПЛ «Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингемом» (1:1). Игра получилась примерно равной, поэтому счет абсолютно по делу. «Бернли» пропустил в дебюте игры, но смог отыграться на 20-й минуте, когда забил Энтони.

В Кубке английской лиги команда уступила «Кардиффу» (1:2), а ранее проиграла в АПЛ «Ливерпулю» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Байер (з), Робертс (з), Амдуни (н).

Состояние команды: второй год с командой работает известный в прошлом игрок Скотт Паркер. Как тренер он тоже добился успехов и «Бернли» стал для него вторым клубом, который он вывел из Чемпионшипа. Команда у него организованная, пусть и без ярких звезд в составе, и очень неприятная для любого соперника.

Статистика для ставок

В позапрошлом сезоне обе игры остались за «Ман Сити» (3:0, 3:1)

Еще годом ранее также победили «горожане» (2:0, 6:0)

После пяти туров у «Бернли» разница 5-8, а у «Ман Сити» 9-5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,19, а на «Бернли» — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 8,40.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,76, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,14.

Прогноз: Бернли — очень сыгранная и системная команда при Паркере, не сильно изменилась в межсезонье, поэтому не думаю, что тут будет разгром, максимум на возврат команды наиграют. При этом почти нет потерь в составе. «Ман Сити» же будет иметь в голове предстоящую игру ЛЧ.

2.00 Победа «Бернли» с форой +2 Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: победа «Бернли» с форой 2 за 2,0.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с тоталом.

2.23 Тотал меньше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: тотал меньше 3 за 2,23.