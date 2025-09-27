Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, ответив на вопрос о необходимости его увольнения.

Деян Станкович globallookpress.com

«Пока нет. Надо смотреть до зимы. Если останется, как сейчас, то да, это будет заслуженное увольнение. Если будет в тройке, четвертым-пятым с конкурирующим отрывом, можно думать дальше. Но вдолгую, если "Спартак" хочет стать чемпионом, а все приобретения намекают на это… Может быть, я буду неправ, но мое мнение — со Станковичем "Спартак" чемпионом не станет», — цитирует Генича телеграм-канал «Футбольный Биги».

На данный момент после девяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 15 очками, отставая от лидера чемпионата «Краснодара» на 4 очка. В ближайшем 10-м туре команда примет «Пари Нижний Новгород».