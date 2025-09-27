Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал травму основного вратаря Жоана Гарсии.

Жоан Гарсия globallookpress.com

«Нехорошая ситуация для Жоана. Он проделал фантастическую работу, но такое случается. Мы выиграли три титула вместе со Шченсным в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем», — приводит слова Флика As.

Ранее стало известно, что Гарсия пропустит от 4 до 6 недель из-за разрыва внутреннего мениска левого колена. Вратарь получил травму после матча против «Реал Овьедо», в котором допустил ошибку, приведшую к пропущенному голу, но команда все равно одержала победу со счетом 3:1.