Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал травму основного вратаря Жоана Гарсии.
«Нехорошая ситуация для Жоана. Он проделал фантастическую работу, но такое случается. Мы выиграли три титула вместе со Шченсным в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем», — приводит слова Флика As.
Ранее стало известно, что Гарсия пропустит от 4 до 6 недель из-за разрыва внутреннего мениска левого колена. Вратарь получил травму после матча против «Реал Овьедо», в котором допустил ошибку, приведшую к пропущенному голу, но команда все равно одержала победу со счетом 3:1.