«Челси» примет в Лондоне «Брайтон» в рамках матча 6-го тура английской Премьер-лиги, который стартует в 17:00 мск.
«Челси» в прошлом туре потерял очки, уступив на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Поражение стало для команды Энцо Марески первым в сезоне АПЛ. До этого она набрала 2 победы и 2 ничьи. После 5 туров «синие» имеют 8 очков и занимают 6-е место в таблице.
«Брайтон» до этого сыграл вничью 2:2 с «Тоттенхэмом». Пока что единственная победа на счету «курортников» — это 2:1 с «Ман Сити». Пока что гости показывают хороший результат только дома. На выезде у них 2 поражения. Правда, это проклятие «чайкам» удалось снять в Кубке лиги, одолев на выезде «Барнсли».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.
- Котировки букмекеров: 1.91 на победу «Челси», 3.90 на ничью, 4.00 на победу «Брайтона».
- Искусственный интеллект уверен в победе «Челси» со счетом 1:0.
- Последние матчи в турнире: победа «Брайтона» 3:0, победы «Челси» 4:2 и 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run.
