Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает своего бывшего игрока Кайла Уокера одним из величайших правых защитником.

Кайл Уокер
Кайл Уокер globallookpress.com

«Один из величайших.  С точки зрения стабильности, отсутствия травматизма, игры в каждом матче, значимости в раздевалки.  За восемь лет у него шесть побед в АПЛ, Лига чемпионов, 18 титулов.  Он всегда был рядом и в хорошие, и в плохие моменты.  Заключительный сезон в "Ман Сити" был тяжелым для всех: и для него, и для нас.  Но я не стану оценивать его в таком коротком промежутке времени.  Кайл невероятен!

Абсолютно.  Один из величайших крайних защитников!  Я спал как младенец в ходе матчей, когда Кайл был рядом.  Когда он полностью в игре, то может справиться с самыми высококлассными крайними вингерами в мире.  Он был невероятным правым защитником, таким как Хавьер Дзанетти, Кафу и Лилиан Тюрам!  » — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Календарь и таблица АПЛ

С этого сезона 35-летний Уокер выступает за «Бернли», с которым «Ман Сити» сыграет в 5-м туре АПЛ.  За «горожан» Кайл играл с с 2017 по 2024 год.