Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает своего бывшего игрока Кайла Уокера одним из величайших правых защитником.

Кайл Уокер globallookpress.com

«Один из величайших. С точки зрения стабильности, отсутствия травматизма, игры в каждом матче, значимости в раздевалки. За восемь лет у него шесть побед в АПЛ, Лига чемпионов, 18 титулов. Он всегда был рядом и в хорошие, и в плохие моменты. Заключительный сезон в "Ман Сити" был тяжелым для всех: и для него, и для нас. Но я не стану оценивать его в таком коротком промежутке времени. Кайл невероятен!

Абсолютно. Один из величайших крайних защитников! Я спал как младенец в ходе матчей, когда Кайл был рядом. Когда он полностью в игре, то может справиться с самыми высококлассными крайними вингерами в мире. Он был невероятным правым защитником, таким как Хавьер Дзанетти, Кафу и Лилиан Тюрам! » — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

С этого сезона 35-летний Уокер выступает за «Бернли», с которым «Ман Сити» сыграет в 5-м туре АПЛ. За «горожан» Кайл играл с с 2017 по 2024 год.