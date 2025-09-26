В первом матче Лиги 1 Франции «Страсбур» примет «Марсель» на «Стад де ла Мено». Игра состоится 26 сентября в 21:45 мск.

«Страсбург» имеет 12 очков после 5 туров. Команда в последних матчах оформила победы над «Парижем» и «Гавром». После этого ей удалось выйти на 4-е место в таблице, сравнявшись с ПСЖ, «Лионом» и «Монако».

«Марсель» отстает на 3 пункта. Сейчас «олимпийцы» находятся на 6-й позиции. У них 3 победы в последних 5 матчах турнира. «Олимпийцы» разгромили «Лорьян» и минимально выиграли у ПСЖ.

Букмекеры предложили 3.50 на победу «Страсбура», 3.75 на ничью и 2.10 на победу «Марселя».

Искусственный интеллект предсказал победу «Марселя» со счетом 1:0.

