В первом матче Лиги 1 Франции «Страсбур» примет «Марсель» на «Стад де ла Мено». Игра состоится 26 сентября в 21:45 мск.
«Страсбург» имеет 12 очков после 5 туров. Команда в последних матчах оформила победы над «Парижем» и «Гавром». После этого ей удалось выйти на 4-е место в таблице, сравнявшись с ПСЖ, «Лионом» и «Монако».
«Марсель» отстает на 3 пункта. Сейчас «олимпийцы» находятся на 6-й позиции. У них 3 победы в последних 5 матчах турнира. «Олимпийцы» разгромили «Лорьян» и минимально выиграли у ПСЖ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.70.
- Букмекеры предложили 3.50 на победу «Страсбура», 3.75 на ничью и 2.10 на победу «Марселя».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Марселя» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Страсбур» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.