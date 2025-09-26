Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о матче против «Крыльев Советов» (3:2).

Иван Сергеев globallookpress.com

«Самые позитивные и лучшие эмоции, вернулся, можно сказать, домой. Я был здесь три года, нигде меня так тепло не встречают, как в Самаре. Всегда с уважением отношусь к клубу, игрокам, персоналу и всем сотрудникам. У меня тут очень много друзей, всегда буду приезжать сюда с радостью.

Всегда хочется забивать, конечно. Но главное, чтобы команда выигрывала. Мы одно целое, делаем одну работу. На поле не только я, нас 11 человек. Не зацикливаюсь на том, что результативность снизилась, надеюсь, все будет хорошо.

Кубок? Задачи самые высокие, в каждой игре настраиваемся только на победу. После шестого тура турнирная таблица покажет», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на 7-е место в РПЛ с 15 очками, «Крылья Советов» остались на 10-й позиции с 12 баллами.

Следующий матч «бело-голубые» проведут 4 октября дома против «Локомотива», самарцы в тот же день сыграют на выезде против «Рубина».