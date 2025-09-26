Португальский полузащитник Манише вспомнил период своей карьеры в лондонском «Челси», когда им владел российский бизнесмен Роман Абрамович, и добавил, что его результаты превзойти новым хозяевам будет сложно.

Роман Абрамович globallookpress.com

«Абрамович превратил "Челси" в топовый мировой клуб. Теперь остаётся продолжать завоёвывать титулы, приобретать хороших игроков и в целом продолжать работу Абрамовича. Это будет нелегко, потому что Роман сделал "Челси" величайшим клубом мира», — цитирует Манише «Советский спорт».

Абрамович был хозяином «Челси» с 2003 по 2022 год. Машине выступал за «синих» в сезоне 2005/2006, перейдя на правах аренды из московского «Динамо».