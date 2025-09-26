Знаменитый в прошлом нападающий, а сейчас тренер Сергей Кирьяков считает, что московскому «Спартаку» не следует затягивать с отставкой Деяна Станковича.

Деян Станкович globallookpress.com

« Сейчас "Спартак" тянет с отставкой Станковича. По всем ситуациям было бы логичным решением расстаться с ним. Но что там внутри, какие мысли у руководства, понять тяжело. Всё находится на грани. Любой неудачный матч будет толчком к принятию решения. Болельщики заждались. Все надеются, что команда встанет на уровень "Краснодара" и "Зенита". Но пока этого не видим», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 9 туров «Спартак» с 15 очками располагается на 6-й строчке в таблице РПЛ. Станкович работает с красно-белыми второй сезон.