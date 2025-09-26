Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал возможный уход из мюнхенского клуба форварда Гарри Кейна.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Поведение Гарри ясно показывает, что он полностью предан команде. Он достаточно опытен, чтобы самостоятельно принимать решения, независимо от наличия пункта о расторжении контракта. Наша цель — добиваться успеха вместе с ним как в этом сезоне, так и в будущем», — приводит слова Эберля пресс-служба «Баварии».

В нынешнем сезоне Кейн провёл за мюнхенцев 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт действует до лета 2027 года.