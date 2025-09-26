Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о матче против «Крыльев Советов» (3:2).

Данил Глебов globallookpress.com

«Получилось создать очень много моментов, к сожалению, забили не все.

Решили ли исход матча три гола в первом тайме? Как видите, нет. Надо забивать все свои моменты, чтобы не доводить до горячей концовки, а спокойно побеждать», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на 7-е место в РПЛ с 15 очками, «Крылья Советов» остались на 10-й позиции с 12 баллами.

Следующий матч «бело-голубые» проведут 4 октября дома против «Локомотива», самарцы в тот же день сыграют на выезде против «Рубина».