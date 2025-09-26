«Жирона» и «Эспаньол» откроют программу 7-го тура испанской Примеры. Команды сыграют на стадионе «Монтивилли» 26 сентября. Начало в 22:00 мск.

После 6 туров «Жирона» занимает последнее место в таблице без единой победы. Команда сумела набрать только 2 очка за счет двух ничьих. В прошлом туре хозяева постарались и сыграли 1:1 с «Атлетико» Бильбао. Еще одна ничья у «Жироны» была в матче против «Сельты».

«Эспаньол» показывает хороший результат. К 7-му туру клуб занимает 4-е место с 11 очками. Правда, в клубе соскучились за победами. Перед выездом к «Жироне» «попугаи» проиграли мадридскому «Реалу» и сыграли вничью с «Валенсией».

