«Жирона» и «Эспаньол» откроют программу 7-го тура испанской Примеры. Команды сыграют на стадионе «Монтивилли» 26 сентября. Начало в 22:00 мск.
После 6 туров «Жирона» занимает последнее место в таблице без единой победы. Команда сумела набрать только 2 очка за счет двух ничьих. В прошлом туре хозяева постарались и сыграли 1:1 с «Атлетико» Бильбао. Еще одна ничья у «Жироны» была в матче против «Сельты».
«Эспаньол» показывает хороший результат. К 7-му туру клуб занимает 4-е место с 11 очками. Правда, в клубе соскучились за победами. Перед выездом к «Жироне» «попугаи» проиграли мадридскому «Реалу» и сыграли вничью с «Валенсией».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.
- Букмекеры дают 2.61 на «Жирону», 2.85 на «Эспаньол» и 3.40 на ничью.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Эспаньола» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.
