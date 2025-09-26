Экс-игрок Александр Бубнов высказался про наставника грозненского «Ахмата» Станислава Черчесова. Он отметил, что тренер со временем стал более гибким.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Безусловно, игроки "Ахмата" побаиваются Станислава Саламовича. Хотя он сам сказал, это не тот уже Черчесов, который в начале был. Сейчас он уже понял, что с игроками всё-таки надо разговаривать, общий язык, а не в душевую звать их или ещё куда-то.

Поэтому он уже набрался опыта и стал более гибкий, и это только на пользу ему и команде идёт», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Ахмат» идет 9-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 12 очков за девять матчей.