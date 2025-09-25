2-й таймГоу Эхед Иглс — ФКСБОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Эдвардсен«Гоу Эхед Иглс» — ФКСБ: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
  • 19:48
    • «Ак Барс» минимально переиграл «Барыс» в гостях
  • 19:23
    • «Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду
  • 17:20
    • Хмелевский подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
    Все новости спорта

    Ташуев поддержал вызов Захаряна в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Футбол Испании Реал Сосьедад
    Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев прокомментировал вызов полузащитника «Реала Сосьедада» Арсена Захаряна в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против команд Ирана и Боливии.

    Арсен Захарян
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Он сейчас начал выходить на замену в "Реал Сосьедад", вроде бы отошел от травм. Надо посмотреть его состояние, помочь немножко, дать ему пообщаться с ребятами. У него непростой период. Травма на травме, к сожалению. Парень он молодой, но бывают такие ситуации в карьерах. Я думаю, что Валерий Георгиевич вызовет его больше для того, чтобы узнать, в чем проблема, чтобы морально поддержать его. Дать понять, что тренерский штаб помнит о нем и верит в него. Думаю, это правильное решение», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

    С командой Ирана сборная России сыграет 10 октября в Волгограде, с командой Боливии — 14 октября в Москве.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Смело ставим на успех «ткачей»!
  • «Утрехт» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Порту» не испытает проблем с «Зальцбургом»?
  • «Зальцбург» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Твенте — Фортуна
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры