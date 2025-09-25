Ташуев поддержал вызов Захаряна в сборную России

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛпрокомментировал вызов полузащитникав расширенный список сборной России на октябрьские матчи против команд Ирана и Боливии.

«Он сейчас начал выходить на замену в "Реал Сосьедад", вроде бы отошел от травм. Надо посмотреть его состояние, помочь немножко, дать ему пообщаться с ребятами. У него непростой период. Травма на травме, к сожалению. Парень он молодой, но бывают такие ситуации в карьерах. Я думаю, что Валерий Георгиевич вызовет его больше для того, чтобы узнать, в чем проблема, чтобы морально поддержать его. Дать понять, что тренерский штаб помнит о нем и верит в него. Думаю, это правильное решение», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

С командой Ирана сборная России сыграет 10 октября в Волгограде, с командой Боливии — 14 октября в Москве.