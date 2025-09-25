ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку» в матче Примеры

    «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Сосьедад Мальорка
    «Реал Сосьедад» одержал победу над «Мальоркой» (1:0) в матче 6-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единстенный гол хозяева забили на 49-й минуте благодаря точному удару Микеля Оярсабаля.

    Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Реал Сосьедад — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Микель Оярсабаль (49') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Дуйе Чалета-Цар, Игор Субельдия, Серхио Гомес (Айэн Муньос, 74'), Карлос Солер (Беньят Туррьентес, 64'), Йон Горротксатеги, Брайс Мендес (Пабло Марин, 74'), Такэфуса Кубо (Гонсалу Гуэдеш, 85'), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Садик Умар, 85') Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 79'), Давид Лопес (Marc Domenech, 62'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Пабло Маффео (Матеу Морей, 79'), Пабло Торре, Антонио Санчес (Серхи Дардер, 62'), Омар Маскарель (Саму Кошта, 45'), Ведат Мурики, Матео Джозеф Предупреждения: Пабло Маффео (20'), Брайс Мендес (35'), Антонио Санчес (35'), Беньят Туррьентес (86')

    После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 16-е место в таблице Примеры с 5-ю очками в активе, а «Мальорка» — на 19-й позиции (2 балла).

