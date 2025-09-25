В четверг, 25 сентября, «Лилль» примет норвежский «Бранн» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

02' Сёренсен сфолил в центре поля, штрафной в пользу «Лилля».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лилля».

19:43 Команды на поле, скоро матч начнется!

19:35 Матч пройдет на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске, вмещающем 50 083 зрителя.

19:25 Главным арбитром матча будет Аллард Линдхаут из Голландии.

Стартовые составы команд

«Лилль»: Озер, Сантош, Мбемба, Гоффи, Вердонк, Мукау, Харальдссон, Бенталеб, Сахрауи, Игамане, Фернандес.

«Бранн»: Дюнгеланн, Педерсен, Кнудсен, Хелланн, Драгснес, Корнвиг, Сёренсен, Мюре, Кастро, Магнуссон, Хольм.

«Лилль»

В чемпионате Франции «Лилль» сейчас занимает пятое место с 10 очками. Последние матчи: в пятом туре «Лилль» неожиданно крупно уступил «Лансу» со счетом 0:3. Команда была в этой игре очень инертна в атаке, что ей вообще-то не свойственно. Уже к перерыву «доги» проигрывали со счетом 0:2, а во втором тайме так и не смогли переломить ситуацию на поле. Ранее была домашняя победа над «Тулузой» (2:1) и разгром в гостях «Лорьяна» (7:1).

В летнее трансферное окно состав «Лилля» изменился примерно на 80%. Сейчас у Бруно Женезьо фактически новая команда. Главным и самым статусным приобретением стал Оливье Жиру, с ходу ставший лидером раздевалки и главным бомбардиром. Травмированы — Александро (з), Менье (з), Раогубер (п), Туре (п).

«Бранн»

Пока «Бранн» идет третьим в чемпионате Норвегии с 43 очками. В 22-м туре «Бранн» в гостях уверенно разобрался с «Сандефьордом» (3:0). Помогло и удаление в составе соперника в конце первого тайма, когда счет был уже открыт. До этого в Кубке Норвегии был обыгран «Мьондален» (5:1), а в чемпионате «Волеренга» (3:2).

По ходу сезона «Бранн» (играет по системе «весна-осень») потерял главного бомбардира Ауне Хеггебо, который перебрался в «Вест Бромвич», но на удивление и без него команда не только не сдала по ходу, но и ничуть не потеряла в результативности. Травмированы — Сери Ларсен (з), Опсал (з), Торсвик (п).

