25 сентября в первом туре общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Лилль» и «Бранн». Начало встречи — 19:45 мск.

«Лилль»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Лилль» сейчас занимает пятое место с 10 очками.

Последние матчи: в пятом туре «Лилль» неожиданно крупно уступил «Лансу» со счетом 0:3. Команда была в этой игре очень инертна в атаке, что ей вообще-то не свойственно. Уже к перерыву «доги» проигрывали со счетом 0:2, а во втором тайме так и не смогли переломить ситуацию на поле.

Ранее была домашняя победа над «Тулузой» (2:1) и разгром в гостях «Лорьяна» (7:1).

Не сыграют: травмированы — Александро (з), Менье (з), Раогубер (п), Туре (п).

Состояние команды: в летнее трансферное окно состав «Лилля» изменился примерно на 80%. Сейчас у Бруно Женезьо фактически новая команда. Главным и самым статусным приобретением стал Оливье Жиру, с ходу ставший лидером раздевалки и главным бомбардиром.

«Бранн»

Турнирное положение: пока «Бранн» идет третьим в чемпионате Норвегии с 43 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: в 22-м туре «Бранн» в гостях уверенно разобрался с «Сандефьордом» (3:0). Помогло и удаление в составе соперника в конце первого тайма, когда счет был уже открыт.

До этого в Кубке Норвегии был обыгран «Мьондален» (5:1), а в чемпионате «Волеренга» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Сери Ларсен (з), Опсал (з), Торсвик (п).

Состояние команды: по ходу сезона «Бранн» (играет по системе «весна-осень») потерял главного бомбардира Ауне Хеггебо, который перебрался в «Вест Бромвич», но на удивление и без него команда не только не сдала по ходу, но и ничуть не потеряла в результативности.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не играли

До матча с «Лансом» «Лилль» шел серией из трех побед кряду, в шести последних играх команда пропустила 8 голов

«Бранн» подошел к этой встрече беспроигрышной серией из 7 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лилля» дают 1,42, а на «Бранн» — 7,60, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

Прогноз: у «Лилля» не будет ключевого защитника Александро из-за травмы, что сильно ослабит оборонительную линию. «Бранн» старается играть в атакующий футбол против любого соперника и не будет отсиживаться сзади. Там есть кому забивать (Магуссон, Кастро, Корнвиг), поэтому стоит ждать голов с обеих сторон.

1.81 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: обе забьют за 1,81.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант. «Лилль» может устроить небольшую ротацию, так как команда не привыкла играть в столь плотном графике, у многих футболистов есть повреждения.

2.27 Победа «Бранна» с форой +1 Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: победа «Бранна» с форой 1 за 2,27.