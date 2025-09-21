ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Ланс» смыл «Лилль» с поля в дождливом дерби северной Франции

    Неожиданный разгром в одном из ключевых матчей старта сезона

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Ланс Лилль
    Весли Саид
    Весли Саид
    На «Боллар-Делелис» лило так, будто небо само захотело поучаствовать в северофранцузском дерби. И погода точно вмешалась: «Ланс» не просто выиграл у «Лилля» — он выключил его из матча, поймал на нервах и утопил в лужах, и, главное, вернул себе право называться хозяином Севера. 3:0 — счёт, который в таких вечерах звучит мощнейшим эхом стадиона.
    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Лилль 3:0
    Голы: 1:0 Уэсли Саид (28'), 2:0 Флорьян Товен (43'), 3:0 Rayan Fofana (52') Ланс: Робин Риссер, Жонатан Гради, Самсон Байду, Маланг Сарр, Рубен Агилар (Сауд Абдул Хамид, 69'), Матьё Юдоль, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре (Fode Sylla, 86'), Флорьян Товен (Флорьян Сотока, 86'), Уэсли Саид (Морган Гилавоги, 74'), Rayan Fofana (Одсонн Эдуард, 68') Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Калвин Вердонк, 18'), Шансель Мбемба, Айсса Манди, Хакон-Арнар Харальдссон (Ngal'ayel Mukau, 59'), Айюб Буадди, Набиль Бенталеб (Этан Мбаппе, 77'), Оливье Жиру (Хамза Игаман, 78'), Фелиш Коррея (Осам Сахрауи, 46'), Матиас Фернандес, Nathan Ngoy Предупреждения: Калвин Вердонк (36'), Айсса Манди (45 + 1'), Матьё Юдоль (83'), Шансель Мбемба (90 + 5')

    Первые минуты — честный обмен угрозами. Риссер вытащил «мёртвый» мяч после удара Коррея, Харальдссон с добавления пробил мимо — и тон урагану задан. «Лилль» вроде бы ловчее в подкатах, быстрее в первой передаче, но «Ланс» у Пьера Сажа выходит играть с мыслью «продавить поле»: выше встречать, больше рисковать в первой фазе, быть дерзкими в каждом отрыве. С трибун — огонь пиротехники и мощнейшие заряды фанатов, на газоне — жёсткий, честный дерби-ритм.

    Перфоманс фанатов Ланса
    gettyimages.com

    Всё началось со стандарта

    Матч взламывает эпизод, из тех, что в сводке кажутся будничными, а на стадионе могут остаться незамеченными. Угловой — короткая, низкая траектория, Удоль едва-едва чиркает мяч головой на ближней, и дальше всё делает та самая суета штрафной в дождь: Весли Саид оказывается там, где нужно, и проталкивает в сетку. Не слишком красиво, но этот мяч уже многое решил.

    Игроки Ланса празднуют гол
    gettyimages.com

    После этого «Лилль» теряет опору. У «догов» нет Андре и Александро — и это чувствуется: линии дрожат, первый пас постоянно прижигают. А «Ланс» поднимает обороты, будто подхватывая стихию с трибун.

    Второй гол — это уже совсем другой стиль. Коррея слишком долго вынашивал решение на своей половине; Саид, как хороший предсказатель, выдернулся и перехватил. Потом — скинул Флориану Товену, а у него в левой ноге зашита старая марсельская поэзия: одно касание под удар, классический обводящий удар в дальний. Для первого дерби Товена в «Лансе» — идеальная открытка: жест знакомый всей Франции, но адресованный именно соседу через дорогу.

    Гол Товена
    gettyimages.com

    Третий — как приговор

    Перерыв ничего не вылечил. «Лилль» пробовал перестроиться, выпустил свежие ноги, но «Ланс» в эти минуты играл без сомнений: высоко, прямо, с уверенностью, что следующий удар закроет вопрос.

    Агилар, прилипший к Сахрауи, вцепился в мяч у чужой боковой, разогнал атаку, сам ворвался в штрафную и пробил. Озер взял, но отбил туда, где уже был Райан Фофана. Щелчок в пустые — и всё, под дерби поставлена печать.

    Фофана празднует гол
    gettyimages.com

    Схема хозяев была проста в чертежах и сложна в исполнении: крайние защитники смело двигаются вверх, в центре — плотность и короткая охота за вторыми мячами, первые 8–10 метров после потери — не обсуждаются, это зона мгновенного захвата. Под это — характер Саида, изнурительный объём Удоля, хищная работа Агилара, а главное — готовность всей команды жить в высокой зоне.

    «Лилль» без капитана-метронома Андре теряет темп между линиями, а когда и Перро уходит из-за травмы, у гостей буквально расходятся швы. С каждой минутой дождь превращал поле в проверку на увренность: если ты сомневаешься, мяч уплывёт. «Ланс» не сомневался. «Лилль» — да.

    У «догов» были свои «почти»: та самая ранняя двойная возможность, пару острых прострелов справа, несколько привлекательных стандартов. Но это «почти» теряется на фоне того, как хозяева доводили атаки до конца и насколько организованно гасили попытки ответа. В концовке Товен мог оформлять дубль, Гилавоги — ставить восклицательный знак, но в противовес — ни одного момента, который реально тряс бы трибуны тревогой.

    Пиротехника от фанатов Ланса
    gettyimages.com

    Что это меняет

    Для «Ланса» — многое. Команда поднимается в зону гонки за Европой и сокращает отрыв от «Лилля» до одного очка, но важнее — эмоции: впервые за три дерби «кровь» — не их. Такой вечер становится референсом на сезон: была идея, был план, было исполнение под давлением и погодой.

    Для «Лилля» — первое поражение, и вместе с ним — набор неудобных вопросов. Что делать, когда вынимают опорный винт центра? Кто берёт на себя первый пас под прессом? Почему линия обороны без опытных якорей так болезненно реагирует на стандарт и на элементарные потери? Сезон длинный, и команда Бруно Женезьо уже показала, что умеет создавать — но здесь ей показали, как у неё могут отнять воздух.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Иногда футбол — это точная наука. Иногда — стихия. В Лансе сошлось и то, и другое: тактическая зрелость хозяев встретилась с грозой, и вместе они вырубили соперника. «Боллар» пел под дождём, фейерверки вспыхивали за кромкой, и было чувство, что в этот вечер север Франции снова покраснел — в самом тёплом смысле этого слова.

