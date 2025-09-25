Ташуев: Конечно, он пользу принесет «Рубину»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛподелился ожиданиями от совместной работыв казанском

«Кузяев поможет человеку, который дал ему дорогу в большой футбол. Рахимов взял его в "Ахмат" молодым мальчиком. Далер — чемпион страны, неплохо поиграл во Франции. Возраст нормальный, здоровье нормальное. Конечно, он пользу принесет "Рубину", тем более у казанцев есть проблемки в центре поля. Далер может и "восьмерку" сыграть, и "десятку". Учитывая, что он подписал контракт до 2026 года, возможно, уйдет потом в клуб повыше или за границу уедет, время покажет», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с 32‑летним Кузяевым до 2026 года. Полузащитник ранее работал с Рахимовым в «Ахмате» в период с 2014 по 2017 год.