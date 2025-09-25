«Енисей» выбил «Амкал» из розыгрыша Кубка России

Красноярскийв гостях обыграл клуб Медиалигив матче 4-го раунда Кубка России — 2:1.

Первый гол в матче забил Артем Погосов на 49-й минуте. Хозяева отыгрались на 77-й минуте усилиями Алексея Самылина.

Астемир Хашкулов вновь вывел красноярцев вперед на 87-й минуте и установил окончательный счет.

Футбол. Россия. Кубок Амкал — Енисей 1:2 Голы: 0:1 Артём Погосов (52'), 1:1 Samylin A. (77'), 1:2 Khashkulov A. (87') Предупреждения: (26'), Sabua L. (65')

Сибиряки узнают своего соперника по следующему этапу кубка позднее. «Амкал» стал последним клубом Медиалиги, который выбыл из борьбы за трофей.