    «Енисей» выбил «Амкал» из розыгрыша Кубка России

    «Амкал» — «Енисей»: счет матча 1:2, обзор голов

    Красноярский «Енисей» в гостях обыграл клуб Медиалиги «Амкал» в матче 4-го раунда Кубка России — 2:1.

    Первый гол в матче забил Артем Погосов на 49-й минуте. Хозяева отыгрались на 77-й минуте усилиями Алексея Самылина.

    Астемир Хашкулов вновь вывел красноярцев вперед на 87-й минуте и установил окончательный счет.

    Сибиряки узнают своего соперника по следующему этапу кубка позднее. «Амкал» стал последним клубом Медиалиги, который выбыл из борьбы за трофей.

