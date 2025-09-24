ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Факундо Буонанотте и Тайрик Джордж«Челси» едва не стал жертвой сенсации: камбек за пять минут и урок самоотверженности от «Линкольна»
  • 07:55
    • Хаби Алонсо: Мы находимся на этапе становления и продолжаем строить команду
  • 07:52
    • В «Тоттенхэме» высказались о возможном возвращении Кейна
  • 09:13
    • Экитике извинился за удаление в матче с «Саутгемптоном»
  • 00:24
    • «Реал» в гостях разгромил «Леванте»
  • 21:48
    • «Авангард» вырвал победу на последних минутах у СКА
    Все новости спорта

    Слот оценил форму Исака

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал текущую форму нападающего Александера Исака.

    Александер Исак
    Александер Исак

    «Всего шесть или семь дней назад он дебютировал. Время летит так быстро, что иногда не понимаешь, сколько прошло. Мы получили его не в лучших кондициях с точки зрения игровой формы, поэтому нужно постепенно его подводить. Минус в том, что нельзя выпускать игрока на все 90 минут, и, если он играет только 45 или 30, обычно проходит больше времени, прежде чем он забьёт свой первый мяч. Все понимают: если футболист трижды играет по 90 минут, у него больше шансов отличиться, чем при выходах на 45–30 минут.

    Он рекордный британский трансфер, и почти никто об этом не говорит, так что, может быть, умно будет упомянуть это! Из-за этого, если он не забьёт сразу, давление будет сильнее! Думаю, лучше всего оценить его уровень и то, насколько он может помочь нам, будет тогда, когда он вернётся из сборной Швеции — если останется здоровым, проведёт там много минут, а затем получит игровое время у нас в ближайшие недели. После этого его предсезонка фактически закончится и можно будет ждать от него большего. Но на данный момент я очень доволен тем, что вижу», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

    Исак до переезда в Ливерпуль играл за «Ньюкасл Юнайтед».

