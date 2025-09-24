ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кьеза: «Ливерпуль» сыграл не очень хорошо

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон
    Форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза оценил победу команды над «Саутгемптоном» (2:1) в Кубке английской лиги.

    Федерико Кьеза
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Федерико Кьеза

    «Мне понравилась игра. Мне всегда нравится играть за "Ливерпуль" на "Энфилде". Но должен сказать, что команда сыграла не очень хорошо. Нам нужно было быть более сосредоточенными с самого начала матча. Но в итоге мы победили, и это то, чего мы хотели. В первом тайме нам следовало проявить больше сосредоточенности, концентрации на игре — ведь мы хотим выиграть этот турнир.

    Травма Джованни Леони? К сожалению, мне жаль, что с ним это случилось. Мы пока точно не знаем, что с ним, но надеюсь, что ничего страшного, потому что его ждёт блестящее будущее. Он фантастический парень и отличный футболист. Ему всего 18. Надеюсь, ничего страшного, но посмотрим.

    Видел его в прошлом году в Серии А, и он уже демонстрировал спокойствие при работе с мячом и отличную игру в обороне — итальянскую оборону, как у защитников прошлого! Надеюсь, что всё действительно обойдётся», — приводит слова Кьезы сайт «Ливерпуля».

    «Ливерпуль» узнает своего соперника по следующему раунду позже.

