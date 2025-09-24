Кьеза: «Ливерпуль» сыграл не очень хорошо

Форвардоценил победу команды над(2:1) в Кубке английской лиги.

«Мне понравилась игра. Мне всегда нравится играть за "Ливерпуль" на "Энфилде". Но должен сказать, что команда сыграла не очень хорошо. Нам нужно было быть более сосредоточенными с самого начала матча. Но в итоге мы победили, и это то, чего мы хотели. В первом тайме нам следовало проявить больше сосредоточенности, концентрации на игре — ведь мы хотим выиграть этот турнир.

Травма Джованни Леони? К сожалению, мне жаль, что с ним это случилось. Мы пока точно не знаем, что с ним, но надеюсь, что ничего страшного, потому что его ждёт блестящее будущее. Он фантастический парень и отличный футболист. Ему всего 18. Надеюсь, ничего страшного, но посмотрим.

Видел его в прошлом году в Серии А, и он уже демонстрировал спокойствие при работе с мячом и отличную игру в обороне — итальянскую оборону, как у защитников прошлого! Надеюсь, что всё действительно обойдётся», — приводит слова Кьезы сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» узнает своего соперника по следующему раунду позже.