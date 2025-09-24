ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Флорентино ПересПолитика и паранойя: почему «Реал» бойкотирует «Золотой мяч»
  • 10:08
    • Черданцев: Ни про какой кризис и болезнь у «Зенита» речи не идет
  • 07:52
    • В «Тоттенхэме» высказались о возможном возвращении Кейна
  • 09:55
    • Рахимова вышла во второй круг турнира в Пекине
  • 09:13
    • Экитике извинился за удаление в матче с «Саутгемптоном»
  • 07:55
    • Хаби Алонсо: Мы находимся на этапе становления и продолжаем строить команду
    Все новости спорта

    Черданцев: Ни про какой кризис и болезнь у «Зенита» речи не идет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не считает, что у петербургского «Зенита» игровой кризис. Ранее сине-бело-голубые одолели «Краснодар» в 9-м туре РПЛ со счетом 2:0.

    Георгий Черданцев
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Георгий Черданцев

    «Ни про какой кризис и болезнь у "Зенита" речи не идет. Есть определенные притирки игроков к составу, добавляются новые футболисты. Кто‑то уходит в запас, кто‑то попадает в старт, это естественный процесс. У "Зенита" нормальный процесс жизни команды по ходу сезона. С точки зрения таблицы — да, нужны победы. Если бы после трети чемпионата было девять очков до "Краснодара", это было бы чересчур. А сейчас команды в таблице максимально уплотнились, это значит, что у нас будет суперчемпионат с неожиданными результатами, это самое интересное», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Зенит» с 16 очками идет 5-м в таблице РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянская команда окажется сильнее французской?
  • «Ницца» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локомотив» снова разгромит соперника?
  • «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Канониры» забьют и пропустят
  • «Порт Вейл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры