Черданцев: Ни про какой кризис и болезнь у «Зенита» речи не идет

Комментаторне считает, что у петербургскогоигровой кризис. Ранее сине-бело-голубые одолелив 9-м туре РПЛ со счетом 2:0.

«Ни про какой кризис и болезнь у "Зенита" речи не идет. Есть определенные притирки игроков к составу, добавляются новые футболисты. Кто‑то уходит в запас, кто‑то попадает в старт, это естественный процесс. У "Зенита" нормальный процесс жизни команды по ходу сезона. С точки зрения таблицы — да, нужны победы. Если бы после трети чемпионата было девять очков до "Краснодара", это было бы чересчур. А сейчас команды в таблице максимально уплотнились, это значит, что у нас будет суперчемпионат с неожиданными результатами, это самое интересное», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

«Зенит» с 16 очками идет 5-м в таблице РПЛ.