Во вторник, 23 сентября, «Севилья» примет «Вильярреал» в рамках 6-го тура чемпионата Испании по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

17' Г-ООООООООО-Л! «Вильярреал» — 0:1! Тани Олувасейи получает классную передачу с левого фланга от Серхи Кардона и пробивает с центра штрафной мимо вратаря «Севильи»!

14' Удар от ворот выполняет Одиссеас Влаходимос («Севилья») — мяч летит низом прямо на защитника.

13' Тани Олувасейи опасно прорвался мимо защитников и пробил, но Одиссеас Влаходимос («Севилья») спас свою команду и перевел мяч на угловой.

12' Габриэль Суасо («Севилья») заработал аут рядом со штрафной «желтых» — дальний заброс, но мяч в руках Арнау Тенаса («Вильярреал»).

10' Высокий прессинг в исполнении игроков «Вильярреала» не приносит результата — мяч уже на половине поля гостей.

09' Дальний выброс мяча в штрафную из аута в исполнении Сантьяго Моуриньо («Вильярреал»), однако мяч оказался у Сесара Аспиликуэта («Севилья»).

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 68 Владение мячом 32 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 3 Фолы 4

08' Сантьяго Моуриньо («Вильярреал») делает передачу в центр, но партнеры фолят и мяч переходит «Севильи».

06' В позиционную атаку перешли хозяева поля — мяч летит на правый фланг, где активничает Аднан Янузай («Севилья»).

05' Опасная подача в штрафную «Севильи» — Рафа Марин («Вильярреал») пробивает головой, но мяч полетел вдоль ворот.

04' Габриэль Суасо («Севилья») классно сыграл в защите, отобрав мяч на левом фланге у Тани Олувасейи («Вильярреал»).

02' С первых секунд под свой контроль мяч забрала «Севилья»!

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Севилья» — «Вильярреал» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Игра вот-вот начнется!

22:25 Сегодня в Севилье довольно жарко, во время матча температура будет около +25℃.

22:23 Главным арбитром встречи назначен Сесар Сото Градо.

22:21 Сегодняшний матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», который вмещает 42 714 зрителей.

22:19 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 6-го тура чемпионата Испании по футболу между «Севильей» и «Вильярреалом». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Севилья»: Влаходимос Одиссеас, Аспиликуэта Сесар, Лопес Андрес, Салас Кике, Хуанлу Санчес, Гудель Неманья, Соу Джибрил, Суасо Габриэль, Янузай Аднан, Эджуке Чидера, Адамс Акор.

«Вильярреал»: Тенас Арнау, Моуриньо Сантьяго, Марин Рафа, Вейга Ренату, Кардона Серхи, Парехо Даниэль, Гуйе Папе, Комесанья Санти, Бушанан Тажон, Олувасейи Тани, Молейро Альберто.

«Севилья»

«Севилья» неудачно стартовала в нынешнем сезоне в рамках чемпионата Испании, проиграв в двух стартовых турах: «Атлетику» Бильбао (2:3) и «Хетафе» (1:2). В трех последующих встречах очки команда набирала, одержав две победы и сыграв один раз вничью. В последнем туре «Севилья» обыграла на выезде «Алавес» (2:1).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Севилья» занимает 10-е место с семью набранными очками. Разница забитых и пропущенных голов (+1) — 9:8. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего два очка.

«Вильярреал»

«Вильярреал» находится в группе лидеров чемпионата Испании, занимая четвертое место после пяти проведенных туров. На счету «подводной лодки» 10 набранных баллов и отличная разница забитых и пропущенных голов (10:4). В нынешнем сезоне команда проиграла только в одной игре, было это в предпоследнем туре — мадридскому Атлетико (0:2).

В последнем туре «Вильярреал» встречался с «Осасуной» на своем поле« и добыл очень важную для себя победу со счетом 2:1. Эта виктория стала для команды третьей в сезоне, до этого "подводники" обыграли "Реал Овьедо" (2:0) и "Жирону" (5:0).

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто и в последние годы заметно превосходство "Вильярреала". который выиграл три последние встречи. Предыдущий матч между этими командами состоялся в рамках испанской Ла Лиги в мае нынешнего года и завершился победой "желтых" со счетом 4:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.87