прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.87

23 сентября в шестом туре испанской Ла Лиги сыграют «Севилья» и «Вильярреал». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет семь баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6) и в три — от нынешнего соперника, а также с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Алавесом» (2:1).

Перед этим в четвертом туре испанского чемпионата коллектив потерял очки, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:2 сыграл вничью с «Эльче» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Хоан Хордан, Рамон Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.

Исаак Ромеро — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с двумя голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после пяти поединков испанской Ла Лиги имеет 10 баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает третью позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отставанием в пять очков от лидера «Реала», а также с отрывом в один пункт от седьмого места, что вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Осасуной» (2:1).

Перед этим в поединке стартового тура основного этапа Лиги чемпинов коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от английского «Тоттенхэма».

Не сыграют: травмированы — Кабанес, Коста, Жерар Морено и Камбвала, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно если учесть хорошую в последнее время форму соперника, а также фактор чужого поля, хотя важно помнить, что они все же превосходят его в классе.

Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Севильи» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Вильярреала» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.40, выигрыш «Севильи» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

1.87 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Севильи».

2.10 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10