Луис Энрике: Поражение в Ле Классик — это всегда тяжело, мы заслуживали большего

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Лиги 1 против(0:1).

«Мы не привыкли проигрывать. Сегодня мы провели хороший матч, игра была напряженной. Мы заслуживали чего-то большего.

Мне нужно проанализировать матч, чтобы понять, что произошло. Думаю, у нас многое получилось, у нас были шансы забить. Поражение в Ле Классик — это всегда тяжело, но это команда чемпионов, мы должны продолжать и готовиться к матчам наилучшим образом», — сказал Луис Энрике RMC Sport.

После этого матча ПСЖ занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе. В следующем поединке парижане сыграют против «Осера» 27-го сентября.