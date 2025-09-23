ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Луис Энрике: Поражение в Ле Классик — это всегда тяжело, мы заслуживали большего

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Марсель
    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1).

    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ

    «Мы не привыкли проигрывать. Сегодня мы провели хороший матч, игра была напряженной. Мы заслуживали чего-то большего.

    Мне нужно проанализировать матч, чтобы понять, что произошло. Думаю, у нас многое получилось, у нас были шансы забить. Поражение в Ле Классик — это всегда тяжело, но это команда чемпионов, мы должны продолжать и готовиться к матчам наилучшим образом», — сказал Луис Энрике RMC Sport.

    • После этого матча ПСЖ занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе. В следующем поединке парижане сыграют против «Осера» 27-го сентября.

