    «Наполи» — «Пиза»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 22:58
    • «Марсель» обыграл ПСЖ в матче Лиги 1
  • 22:55
    • France Football: Ямаль признан лучшим молодым футболистом года
  • 22:47
    • Луис Энрике — лучший тренер года по версии France Football
  • 21:54
    • «Шанхайские Драконы» прервали победную серию «Торпедо»
  • 21:25
    • «Локомотив» разгромил «Сочи», Радулов оформил хет-трик
    Все новости спорта

    «Марсель» обыграл ПСЖ в матче Лиги 1

    «Марсель» — ПСЖ: счет матча 1:0, обзор гола

    «Марсель» на своем поле одолел ПСЖ (1:0) в матче 5-го тура французской Лиги 1.

    ПСЖ
    ПСЖ

    В составе хозяев единственный гол забил Найеф Агер на 5-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — ПСЖ 1:0
    Гол: 1:0 Наиф Агер (5') Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд (Robinio Vaz, 89'), Тимоти Уэа (Микаэль Мурильо, 79'), Игор Пайшао (Пьер-Эмерик Обамеянг, 61'), Амин Гуири (Билал Надир, 78'), Matt O'Riley ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо (Ли Кан Ин, 64'), Илья Забарный, Маркос Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамуш (Ибраим Мбайе, 89'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери (Сенни Меюлю, 73') Предупреждения: Бенжамен Павар (18'), Тимоти Уэа (50'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (90 + 5') Удаление: Roberto De Zerbi (90 + 1')

    После этого матча «Марсель» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 9-ю очками в активе. ПСЖ — на 2-й строчке с 12-ю баллами.

