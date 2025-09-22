«Марсель» обыграл ПСЖ в матче Лиги 1

В составе хозяев единственный гол забил Найеф Агер на 5-й минуте.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — ПСЖ 1:0
Гол: 1:0 Наиф Агер (5') Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд (Robinio Vaz, 89'), Тимоти Уэа (Микаэль Мурильо, 79'), Игор Пайшао (Пьер-Эмерик Обамеянг, 61'), Амин Гуири (Билал Надир, 78'), Matt O'Riley ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо (Ли Кан Ин, 64'), Илья Забарный, Маркос Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамуш (Ибраим Мбайе, 89'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери (Сенни Меюлю, 73') Предупреждения: Бенжамен Павар (18'), Тимоти Уэа (50'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (90 + 5') Удаление: Roberto De Zerbi (90 + 1')
После этого матча «Марсель» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 9-ю очками в активе. ПСЖ — на 2-й строчке с 12-ю баллами.