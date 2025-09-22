Родри: «Манчестер Сити» должен вернуть чемпионский менталитет

Полузащитникрассказал о менталитете своей команды.

Напомним, что в 5-м туре АПЛ «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1).

«Наша ментальная сила была нашим лучшим оружием все эти годы. Когда дела идут тяжело, мы активизируемся. Это чемпионский менталитет. Он был у нас все эти годы.

Для меня это ключевое, в этом разница. В конечном счете, команда воплощает этот уровень. Вот в чем заключалась разница все эти годы: всегда быть способным побеждать, страдать, быть готовым побеждать каждые три дня снова и снова. На мой взгляд, мы должны вернуть этот дух, этот менталитет.

Конечно, мы выйдем на (нужный) уровень, но самое главное здесь (в голове). Мы смогли выиграть лигу несколько раз подряд благодаря этому, а не уровню», — сказал Родри City Xtra.

«Манчестер Сити» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе после 5-и туров.