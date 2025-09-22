«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы установил антирекорд

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
Матч, прошедший 21 сентября в Лондоне, завершился со счётом 1:1: на гол Эрлинга Холанда на 9-й минуте хозяева ответили точным ударом Габриэла Мартинелли на 90+3-й.
Ранее наименьшее владение мячом у команд Гвардиолы составляло 37% — тоже в игре с «Арсеналом» в марте 2023 года. При этом Микель Артета стал первым тренером, которому удалось не проиграть Пепу Гвардиоле в пяти матчах подряд.
После пяти туров «Сити» занимает 9-е место в турнирной таблице с 7 очками. «Арсенал» с 10 баллами идёт вторым.