    «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы установил антирекорд

    Футбол АПЛ Манчестер Сити Арсенал
    «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы установил антирекорд по владению мячом в матчах внутренних турниров. В поединке 5-го тура АПЛ против «Арсенала» «горожане» контролировали мяч всего 33% времени, сообщает Opta Sports.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    Матч, прошедший 21 сентября в Лондоне, завершился со счётом 1:1: на гол Эрлинга Холанда на 9-й минуте хозяева ответили точным ударом Габриэла Мартинелли на 90+3-й.

    Ранее наименьшее владение мячом у команд Гвардиолы составляло 37% — тоже в игре с «Арсеналом» в марте 2023 года. При этом Микель Артета стал первым тренером, которому удалось не проиграть Пепу Гвардиоле в пяти матчах подряд.

    Прогнозы и ставки на футбол

    После пяти туров «Сити» занимает 9-е место в турнирной таблице с 7 очками. «Арсенал» с 10 баллами идёт вторым.

