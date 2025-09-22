Юго Экитике: Цена такая, какая есть. Футбол изменился

Французский нападающийне переживает из-за большой суммы, которуюзаплатил за его трансфер.

«Мне все равно. Я просто сосредоточен на футболе. Об этом можно говорить все, что угодно. Цена такая, какая есть. Футбол изменился», — сказал Экетике в интервью Canal+.

Летом 23-летний французский форвард перешел из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 95 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт рассчитан до 2030 года, и его годовая зарплата составляет около 15-16 миллионов евро.

В первых пяти матчах сезона АПЛ Экитике забил три гола и отдал одну результативную передачу