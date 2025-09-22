В понедельник, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Чемпионата России, в котором «Сочи» примет ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

45+3' Конец первого тайма! Сложно сказать, что «Сочи» задаёт темп этому матчу, но и нельзя сказать, что ЦСКА полностью доминирует. Счёт матча 1:0.

45+2' Антон Зиньковский исполнил навес с левого фланга в центр штрафной, но Жоао Виктор грамотно сыграл на выходе и отправил мяч на угловой.

45' К первому тайму добавлено 3 минуты!

45' ЦСКА часто приходится обороняться в своей штрафной. Антон Зиньковский навесил с левого края, Роман Ежов обработал мяч головой, но Мартин Крамарич совершил фол на Матвее Кисляке.

44' Яхья Аттият-Аллах исполнил подачу углового с правого фланга. Захар Фёдоров сделал скидку, но Неманья Стоич не смог направить мяч в створ ворот.

42' Волков справа по воротам нанёс удар, но Акинфеев справился с ситуацией. Мяч ушёл за лицевую линию, будет угловой.

40' ГОЛ! Антон Зиньковский забивает первый гол матча — 1:0! Яхья Аттият-Аллах совершил отбор у Рамиро ди Лусиано, после чего отдал передачу на Зиньковского. Антон, оторвавшись от Матвея Кисляка, нанес великолепный удар с левого фланга, отправив мяч точно в дальний угол!

37' Антон Зиньковский из «Сочи» получил травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

36' В ходе игры ди Лусиано сделал защитный пас назад по правому краю, находясь на своей половине поля.

34' На левом фланге своей зоны Аттият-Аллах замешкался с мячом, и Круговой быстро его настиг, что привело к ауту в пользу «Сочи».

32' После углового ЦСКА футболисты «Сочи» организовали быструю атаку! Ежов выполнил прострел справа, Виктор сделал скидку на вратаря Акинфеева, который под прессингом Фёдорова выбил мяч на угловой

30' Какая возможность упущена! Иван Обляков не использовал шанс забить, мощно пробив с 16 метров после передачи Артёма Бандикяна, но вратарь Юрий Дюпин парировал удар.

29' Иван Обляков сделал передачу с правого полуфланга, однако Мусаев не смог её обработать, и Дюпин уверенно овладел мячом.

28' Мяч у Романа Ежова на левом фланге обороны перехватил не Роберто Мойзес, а быстро переместившийся туда Матвей Кисляк.

27' Потеря мяча Кисляком в центре поля была компенсирована отличной работой Лукина, который заблокировал удар Васильева у штрафной.

24' Аттият-Аллах допустил технический фол против ди Лусиано в центральной части поля слева.

22' На правом фланге атаки «Сочи» Ежов проявил излишнюю осторожность в борьбе с Мойзесом и упустил мяч.

20' Антон Зиньковский направил мяч с левого края, однако Игорь Акинфеев легко его поймал.

18' Медицинская пауза в матче! Медицинская команда осмотрела Тамерлана Мусаева. Хотя Акинфеев просил замену, Лукин убедил всех, что игрок может остаться на поле.

17' Зиньковский начал атаку «Сочи» с подачи углового с правого фланга и продолжил навесом. Кравцов совершил фол в атаке, в результате которого Мусаев и Бандикян оказались на газоне.

15' Сергей Волков прострелил с правого края в сторону Мартина Крамарича, но Жоао Виктор спас ситуацию, выбив мяч на угловой.

14' Мусаев находился в офсайде и сознательно не трогал мяч, а Обляков грамотно воспользовался ситуацией, догнав мяч.

12' Тамерлан Мусаев выполнил навес с левого края, но партнёры не смогли воспользоваться моментом.

11' Яхья Аттият-Аллах совершил фол против Матвея Кисляка в центре поля, за что судья назначил штрафной удар в пользу ЦСКА.

09' Опасно у ворот «Сочи»! Кисляк сделал передачу на ди Лусиано, тот выполнил подачу с правого фланга, а Обляков головой пробил в опасной близости от левого угла ворот.

08' Антон Зиньковский исполнил удар с левого полуфланга, находясь вне штрафной площади, однако мяч пролетел далеко от правого верхнего угла ворот.

06' С правого фланга Яхья Аттият-Аллах пробил со штрафного по воротам ЦСКА, но мяч прошёл мимо цели!

05' Роберто Мойзес совершил фол против Романа Ежова на правом фланге, за что судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.

04' ЦСКА получил возможность пробить штрафной, и Иван Обляков в комбинации с Матвеем Кисляком нанёс удар, который прошёл над воротами «Сочи».

03' Вблизи штрафной площади Кисляк стал разворачиваться, но Крамарич нарушил правила, схватив игрока за руку. Судья назначил штрафной удар в пользу гостевой команды.

01' В сегодняшнем матче «Сочи» принимает у себя ЦСКА. Хозяева разыграют мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

18:50 Арбитром сегодняшней встречи будет Алексей Сухой из Люберцев.

18:45 Команды встретятся между собой в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает в себя 47 659 болельщиков.

18:40 ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Лукин, Ди Лусиано, Мойзес, Кисляк, Бандикян, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

18:40 «Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-Аллах, Стоич, Волков, Кравцов, Васильев, Ежов, Зиньковский, Фёдоров, Крамарич.

«Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» подходит к предстоящему матчу 9-го тура чемпионата России против ЦСКА в крайне непростом положении. Команда переживает один из самых сложных периодов в своей истории, после восьми сыгранных туров она занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе всего одно очко.

Атакующий потенциал команды оставляет желать лучшего: сочинцы смогли забить лишь четыре мяча, в то время как их оборона пропустила 21 гол. Последние матчи складываются для команды крайне неудачно, среди недели «барсы» потерпели крупное поражение от «Динамо» со счётом 0:4 в матче Кубка России.

В чемпионате дела обстоят не лучше. Поражения от «Крыльев Советов» (0:2), «Спартака» (1:2), «Балтики» (0:2) и разгромное поражение от «Краснодара» со счётом 1:5. Единственным светлым пятном в этой череде неудач стала ничья с московским «Динамо» (1:1).

В попытке исправить ситуацию руководство клуба приняло решение о смене главного тренера. На смену испанскому специалисту Роберту Морено пришёл известный тренер Игорь Осинькин, однако кардинальных изменений в игре команды пока не наблюдается.

К предстоящему матчу с ЦСКА команда подходит с потерями в составе, не смогут принять участие в игре травмированные Артём Макарчук и Павел Мелешин. Учитывая текущее положение дел, «Сочи» считается главным претендентом на вылет из чемпионата. Тем не менее, несмотря на все трудности, состав команды достаточно крепкий, и при правильной настройке она способна улучшить свои результаты.

ЦСКА

Московский ЦСКА подходит к матчу девятого тура чемпионата России против «Сочи» в хорошем настроении и с серьёзными амбициями. Команда демонстрирует качественный футбол и по праву входит в число претендентов на чемпионский титул.

После восьми сыгранных матчей армейцы набрали 15 очков и занимают четвёртую строчку в турнирной таблице. Команда показывает сбалансированную игру: забито 15 мячей при всего 7 пропущенных. Особенно впечатляющими получились победы над «Акроном» (3:1), «Динамо» (3:1) и разгром «Рубина» со счётом 5:1.

Однако не всё складывается гладко, недавно команда потерпела поражение от «Ростова» (0:1), сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), а в Кубке России уступила «Балтике» в серии пенальти.

Под руководством Фабио Челестини команда демонстрирует организованную игру и стремление к высоким результатам. В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в чемпионате, и сейчас команда намерена сделать шаг вперёд и побороться за золотые медали.

К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие дисквалифицированные Милан Гайич и Матеуш. Однако общий настрой и потенциал команды позволяют рассчитывать на положительный результат в игре с «Сочи».

Очные матчи

Противостояние «Сочи» и ЦСКА в последнее время отличается результативностью и непредсказуемостью. В марте этого года команды сыграли вничью 2:2 в чемпионате, а в кубковом матче ЦСКА одержал победу в серии пенальти после нулевой ничьи.

В прошлом сезоне команды также выдали яркие матчи. ЦСКА победил со счётом 3:1, а «Сочи» взял реванш, обыграв армейцев 2:0. В кубковом матче того же года ЦСКА одержал победу 2:1.

История встреч показывает, что команды регулярно забивают друг другу голы, делая их противостояния интересными для болельщиков.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.