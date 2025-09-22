Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?

22 сентября в матче девятого тура чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск.

«Сочи»

Турнирное положение: сочинская команда провалила старт сезона и является главным аутсайдером чемпионата.

Коллектив из одноименного города набрал только одно очко и идет последним в турнирной таблице. Сочинцы за восемь туров смогли четыре раза поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели «барсы» крупно проиграли «Динамо» (0:4) в Кубке России.

До этого же коллектив из Сочи уступил «Крыльям Советов» (0:2), «Спартаку» (1:2), «Балтике» (0:2) и «Краснодару» (1:5).

Только перед этим «Сочи» смог сыграть вничью с «Динамо» (1:1) и набрать очки.

Не сыграют: травмированы Артем Макарчук и Павел Мелешин.

Состояние команды: недавно в «Сочи» произошла смена тренера. Вместо испанца Роберта Морено был назначен Игорь Осинькин. Результата это пока что не дало, команда так и продолжила проигрывать.

Учитывая столь неудачный старт сезона, думается, что именно «Сочи» и будет главным претендентом на вылет и бороться за выживание. Но состав у команды является неплохим и она вполне может набрать ход.

ЦСКА

Турнирное положение: москвичи же выступают в текущем сезоне удачно и борются за чемпионский титул.

Команда из столицы России имеет в своем активе 15 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Московский коллектив смог забить 15 мячей, а пропустил всего семь.

Последние матчи: среди недели «армейцы» уступили по пенальти «Балтике» в рамках Кубка России.

До этого же команда из Москвы проиграла «Ростову» (0:1) и поделила очки с «Краснодаром» (1:1) в чемпионате страны. Перед этим же «красно-синие» смогли переиграть «Акрон» (3:1), «Динамо» (3:1) и «Рубин» (5:1).

Не сыграют: дисквалифицированы в столичном коллективе Милан Гайич и Матеуш.

Состояние команды: подопечные Фабио Челестини в текущем сезоне показывают качественный футбол и по праву входят в когорту команд, которые борются за золотые медали. Думается, что ЦСКА точно будет пытаться завоевать чемпионский титул, ведь у него все для этого есть.

В прошлом сезоне ЦСКА финишировал третьим, а сейчас команда намерена сделать хотя бы шажок вперед.

Статистика для ставок

«Сочи» проиграл 6 последних матчей

ЦСКА не может победить на протяжении 3 матчей

В последнем очном матче «Сочи» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа «Сочи» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: ЦСКА, конечно, сильнее и должен уверенно побеждать.

Прогноз: ЦСКА в последнее время постоянно пропускает, поэтому обе команды могут забить.

