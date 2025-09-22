ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Далер КузяевРелокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ
  • 08:36
    • Мирра Андреева идет 5-й в обновленном рейтинге WTA, в топ-20 попали Александрова и Шнайдер
  • 07:15
    • Фритц победил Заерева. Сборная мира выиграла Кубок Лэйвера
  • 07:27
    • Гасперини высказался о победе над «Лацио»
  • 23:55
    • «Барселона» разбила «Хетафе», у Торреса — дубль
  • 23:43
    • «Интер» справился с «Сассуоло»
    Все новости спорта

    Артета оценил игру Дьекереша во встрече с «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
    Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался об игре форварда Виктора Дьекереша в матче 5-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Микель Артета
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Микель Артета

    «Что ж, в штрафной было много очень хороших моментов, особенно я помню три из них, когда он был очень-очень близок к голу в матче с "Сити". Создавать очень хорошие голевые моменты крайне сложно, но он, безусловно, старается изо всех сил, и мы должны помогать ему в этом, вот и всё. Было много ситуаций, когда моменты были, но сегодня не хватало последнего паса», — приводит слова Артеты Goal.com.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Манчестер Сити» набрал 7 баллов и идет 9-м в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 10 очками находится на втором месте.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барыс» всеми силами будет цепляться за очки
  • Динамо Минск — Барыс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры