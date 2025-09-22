Артета оценил игру Дьекереша во встрече с «Манчестер Сити»

Наставниквысказался об игре форварда Виктора Дьекереша в матче 5-го тура АПЛ с. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Что ж, в штрафной было много очень хороших моментов, особенно я помню три из них, когда он был очень-очень близок к голу в матче с "Сити". Создавать очень хорошие голевые моменты крайне сложно, но он, безусловно, старается изо всех сил, и мы должны помогать ему в этом, вот и всё. Было много ситуаций, когда моменты были, но сегодня не хватало последнего паса», — приводит слова Артеты Goal.com.

«Манчестер Сити» набрал 7 баллов и идет 9-м в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 10 очками находится на втором месте.