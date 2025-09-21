1-й таймКраснодар — ЗенитОнлайн
    Мурад Мусаев («Краснодар»)«Краснодар» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
    Талалаев: «Ростов» и не думал о победе в матче с нами

    Футбол РПЛ Ростов Балтика
    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что изначально «Ростов» был настроен в матче 9-го тура РПЛ на ничейный результат и не помышлял об атаке.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Не могу вспомнить моментов у "Ростова". У нас была перекладина, два стопроцентных момента, которые нужно было забивать. Считаю, что ребята большие молодцы, отдали себя целиком. Но второй тайм играли абсолютно неправильно. Я ожидал немного других качественных действий от людей, которые выходят на замену.

    Тяжело тринадцатью людьми тащить весь сезон. Вроде бы хватает по кубковым матчам, но против таких команд, конечно, нужно, чтобы был ещё Мендель, Гассама, Беляков, которому в кубковой игре "отвинтили" руку. Вообще не хватает игровичков.

    • Во втором тайме нужно было опустить мяч вниз, но, к сожалению, люди, которые вышли, подстроились под игру "Ростова". "Ростов" приехал за ничьей, это было видно по их манере игры. И они ее добились. Считаю, что результат не тот, на который мы рассчитывали и который могли наиграть, играй мы более правильно», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» сейчас с 17 очками занимает второе место в таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы будут гостить у ЦСКА.

