Сперцян: Нет никакой паники, мы на первом месте и готовимся к следующей игре

Хавбекдал комментарий по поводу матча против(0:2).

«Хороший матч, но не реализовали свои моменты. Такое бывает. Нет никакой паники, мы на первом месте и готовимся к следующей игре. У нас были моменты, но надо было забивать. Спасибо болельщикам за поддержку. В прошлом году мы играли хуже, но выиграли.

Ненужные свистки, остановки сбивают темп игры. Ты только разбежался, и сразу пауза. Хочется, чтобы футбол был интенсивным на протяжении 90 минут. В перерыве с Сантосом подходили к Карасеву, сказали: Давайте в футбол играть», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.