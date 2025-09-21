Сарри: Мне жаль команду, она не заслуживала поражения

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«У нас было 4 или пять 5 моментов, мы могли выйти вперед в первом тайме. Мы проиграли матч из-за грубой ошибки. Посмотрим, была ли эта ошибка технической. Мы сыграли хорошую игру, но проиграли её таким образом. Нам жаль наших болельщиков. Они нас поддерживали. Мне жаль команду, она не заслуживала поражения», — заявил Сарри в комментарии DAZN.

В итоге «Рома» набрала 9 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, тогда как «Лацио» с 3 очками занимает 14-ю позицию.

В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Верону», а «Лацио» сыграет в гостях с «Дженоа».