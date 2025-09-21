2-й таймБоруссия — ВольфсбургОнлайн
    Сарри: Мне жаль команду, она не заслуживала поражения
    Сарри: Мне жаль команду, она не заслуживала поражения

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Рома
    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итог матча против «Ромы» (0:1).

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «У нас было 4 или пять 5 моментов, мы могли выйти вперед в первом тайме. Мы проиграли матч из-за грубой ошибки. Посмотрим, была ли эта ошибка технической. Мы сыграли хорошую игру, но проиграли её таким образом. Нам жаль наших болельщиков. Они нас поддерживали. Мне жаль команду, она не заслуживала поражения», — заявил Сарри в комментарии DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    В итоге «Рома» набрала 9 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, тогда как «Лацио» с 3 очками занимает 14-ю позицию.

    В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Верону», а «Лацио» сыграет в гостях с «Дженоа».

