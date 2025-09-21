Тренер «Спартака»: Мы рады, потому что часто бывает трудно перевернуть игру

Тренер московскоговысказался о матче против(2:1).

«Хочу отдать должное и поздравить ребят с победой. Мы рады, потому что часто бывает трудно перевернуть игру. Сегодня ребята это сделали за счёт своего желания и характера.

Я неоднократно говорил, что схемы нам не так важны — важны задачи игроков на поле в каждом конкретном матче. Барко сегодня начинал высоко и хорошо, но при самом начале атак он опускался. Всё зависит от того, какие задачи поставлены перед футболистами в каждой игре. Сегодня мы вышли в четыре защитника — это та схема, которая часто приносила нам пользу», — цитирует Сакича «Чемпионат».

В 10-м туре «Спартак» сыграет дома с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут московское «Динамо».