    Коке«Мальорка» — «Атлетико Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 17:41
    • «Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:15
    • СКА всухую обыграл «Ладу»
  • 18:00
    • «Аталанта» разгромила «Торино»
    Тренер «Спартака»: Мы рады, потому что часто бывает трудно перевернуть игру

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Спартак
    Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о матче против «Крыльев Советов»(2:1).

    Ненад Сакич
    Ненад Сакич

    «Хочу отдать должное и поздравить ребят с победой. Мы рады, потому что часто бывает трудно перевернуть игру. Сегодня ребята это сделали за счёт своего желания и характера.

    Я неоднократно говорил, что схемы нам не так важны — важны задачи игроков на поле в каждом конкретном матче. Барко сегодня начинал высоко и хорошо, но при самом начале атак он опускался. Всё зависит от того, какие задачи поставлены перед футболистами в каждой игре. Сегодня мы вышли в четыре защитника — это та схема, которая часто приносила нам пользу», — цитирует Сакича «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 10-м туре «Спартак» сыграет дома с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут московское «Динамо».

