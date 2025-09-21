В матче 5-го тура испанской Примеры «Мальорка» примет мадридский «Атлетико» на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс». Старт поединка в 17:15 мск.
«Мальорка» пасет задних в зоне вылета, так как за 4 тура смогла набрать лишь одно очко благодаря ничьей с «Сельтой». После этого «островитяне» успели проиграть мадридскому «Реалу» и «Эспаньолу».
«Атлетико» выиграл в прошлом туре у «Вильярреала». Подопечные Симеоне сегодня будут настроены на очередную победу, чтобы продолжить подъем по таблице, ведь до этого они потеряли 7 очков. Вдобавок среди недели «матрасники» уступили «Ливерпулю» в Лиге чемпионов. Нужно как-то подсластить пилюлю.
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.43.
- Букмекеры ожидаемо считают фаворитом «Атлетико» за 1.75, тогда как на победу «Мальорки» можно поставить за 5.25.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Атлетико» со счетом 1:0.
