    Мурад Мусаев («Краснодар»)«Краснодар» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
  • 18:57
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ак Барс»
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 20:13
    • «Монако» разгромил «Мец» в Лиге 1
  • 18:59
    • «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью
    Каррагер заявил, что у «Арсенала» лучший состав в Англии

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о составе «Арсенала» в нынешнем сезоне.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «Посмотрите на скамейку "Арсенала": там пять или шесть футболистов, которых можно было бы выпустить в стартовом составе и не заметить никакой разницы.

    Я думаю, что у "Арсенала" лучший состав в стране, я в это верю. При этом давайте не забывать, что нет Эдегора, нет Хавертца, нет Жезуса. Но скамейка так же сильна, как и стартовый состав», — сказал Каррагер Liverpool Echo.

  • Учитель против ученика: почему Артету больше нельзя называть подражателем Гвардиолы
  • Путь Микеля Артеты в «Арсенале» превратился в самостоятельную историю
  • Вчера

    • После 4-х туров в АПЛ «Арсенал» занимает 4-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Канониры» отстают от лидерства в чемпионате на 6 баллов.

