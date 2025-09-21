Каррагер заявил, что у «Арсенала» лучший состав в Англии

Экс-защитникподелился мнением о составев нынешнем сезоне.

«Посмотрите на скамейку "Арсенала": там пять или шесть футболистов, которых можно было бы выпустить в стартовом составе и не заметить никакой разницы.

Я думаю, что у "Арсенала" лучший состав в стране, я в это верю. При этом давайте не забывать, что нет Эдегора, нет Хавертца, нет Жезуса. Но скамейка так же сильна, как и стартовый состав», — сказал Каррагер Liverpool Echo.

После 4-х туров в АПЛ «Арсенал» занимает 4-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Канониры» отстают от лидерства в чемпионате на 6 баллов.