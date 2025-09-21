21 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Балтика» примет «Ростов» на «РосТех Арене». Игра начнется в 17:00 по мск.
«Балтика» до сих пор не знает поражений с момента старта сезона в РПЛ. За 8 туров она набрала 16 очков, одержав 4 победы и 4 раза сыграв вничью. В прошлом туре команда сыграла нулевую ничью с «Зенитом», но это не помешало ей остаться на 3-й позиции.
«Ростов» понемногу поднимается по таблице. Клуб не проигрывает уже 3 тура. В последнем матче подопечные Альбы даже обыграли ЦСКА 1:0. Судя по всему «сельмаши» серьезно настроены наверстать упущенное в начале сезона.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- Букмекеры считают фаворитом «Балтику» — 1.94 и 4.15 соответственно.
- Искусственный интеллект ожидает победы «Ростова» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.