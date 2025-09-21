21 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Балтика» примет «Ростов» на «РосТех Арене». Игра начнется в 17:00 по мск.

«Балтика» до сих пор не знает поражений с момента старта сезона в РПЛ. За 8 туров она набрала 16 очков, одержав 4 победы и 4 раза сыграв вничью. В прошлом туре команда сыграла нулевую ничью с «Зенитом», но это не помешало ей остаться на 3-й позиции.

«Ростов» понемногу поднимается по таблице. Клуб не проигрывает уже 3 тура. В последнем матче подопечные Альбы даже обыграли ЦСКА 1:0. Судя по всему «сельмаши» серьезно настроены наверстать упущенное в начале сезона.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

Букмекеры считают фаворитом «Балтику» — 1.94 и 4.15 соответственно.

Искусственный интеллект ожидает победы «Ростова» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.