Балтика — РостовОнлайн
    «Балтика» — «Ростов»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
    «Борнмут» и «Ньюкасл» сыграли вничью, «Астон Вилла» не смогла обыграть «Сандерленд»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Ньюкасл Сандерленд Астон Вилла
    Завершились два матча 5-го тура английской Премьер-лиги.

    Вильсон Изидор
    Вильсон Изидор

    «Борнмут» и «Ньюкасл» сыграли безголевую ничью — 0:0.

    Матч получился очень закрытым и у команд почти не было опасных момент. Чуть быстрее были хозяева, но они так и не смогли пробить Ника Поупа.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Ньюкасл 0:0
    Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес (Джеймс Хилл, 46'), Бафоде Диаките, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Алекс Скотт (Райан Кристи, 63'), Маркус Таверньер (Амин Адли, 75'), Дэвид Брукс (Джастин Клюйверт, 63'), Энтойн Семеньо, Эванилсон Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау (Джамал Ласcеллс, 84'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс, 62'), Льюис Холл, Сандро Тонали, Льюис Майли, Джозеф Уиллок (Энтони Эланга, 62'), Ник Вольтемаде (Уильям Осула, 84') Предупреждения: Алекс Хименес (45 + 3'), Бафоде Диаките (74'), Малик Тшау (77')

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Сандерленд» и «Астон Вилла» также не выявили победителя — 1:1.

    С 33-й минуте хозяева играли в меньшинстве после удаления Рейнилдо Мандава.

    «Астон Вилла» открыла счет на 67-й минуте, когда после передачи Бубакара Камара отличился Мэтти Кэш.

    Сравнял счет через 9 минут бывший форвард «Зенита» и «Локомотива» Вильсон Изидор.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Сандерленд — Астон Вилла 1:1
    Голы: 0:1 Мэтти Кэш (67'), 1:1 Вильсон Изидор (75') Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Омар Альдерете, Рейнилду, Крис Ригг (Дэниел Баллард, 37'), Гранит Джака, Ноа Садики (Дэниэл Нилл, 90'), Энцо Ле Фе (Лютсхарел Гертрейда, 81'), Чемсдин Талби (Артур Масуаку, 80'), Вильсон Изидор (Натан Морайа-Уэлш, 80') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Ламаре Богард, 82'), Лука Динь (Ян Матсен, 58'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Харви Эллиотт, 58'), Джон МакГинн, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Джейдон Санчо, 82'), Эванн Гессан (Дониелл Мален, 73') Предупреждения: Ян Матсен (63'), Ноа Садики (74'), Гранит Джака (88') Удаление: Рейнилду (34')

    «Борнмут» с 10 очками пока третий в АПЛ. «Сандерленд» (8) — седьмой, «Ньюкасл» (6) — 13-й, а «Астон Вилла» (3) — 18-я.

