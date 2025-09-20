Слот: Во втором тайме мы устали

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

Понравилась игра в первом тайме. Мы понимали, насколько будет сложно: три игры за семь дней, ранний старт в субботу. Было заметно, как сильно это повлияло. Игра в первом тайме, когда мы были свежи, была невероятна. Во втором тайме — нужно отдать должное «Эвертону», но было видно, что мы устали.

Гравенберх? Если я скажу «лучше», это будет означать, что в прошлом сезоне было что улучшать. В случаях с обоими голами мы атаковали через одну и ту же зону, где у нас были игроки с более высокой скоростью, способные действовать в таких ситуациях«, — цитирует Слота NBC Sports.

После этой победы "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с максимальными 15 очками после пяти матчей. "Эвертон" с семью баллами находится на седьмой позиции.