    Слот: Во втором тайме мы устали

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Эвертон Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче против «Эвертона» (2:1).

    Арне Слот
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Арне Слот

    Понравилась игра в первом тайме. Мы понимали, насколько будет сложно: три игры за семь дней, ранний старт в субботу. Было заметно, как сильно это повлияло. Игра в первом тайме, когда мы были свежи, была невероятна. Во втором тайме — нужно отдать должное «Эвертону», но было видно, что мы устали.

    Гравенберх? Если я скажу «лучше», это будет означать, что в прошлом сезоне было что улучшать. В случаях с обоими голами мы атаковали через одну и ту же зону, где у нас были игроки с более высокой скоростью, способные действовать в таких ситуациях«, — цитирует Слота NBC Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой победы "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с максимальными 15 очками после пяти матчей. "Эвертон" с семью баллами находится на седьмой позиции.

